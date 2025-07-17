Комітет ВР з питань антикорупційної політики готує блокуючу постанову до законопроєкту №12320

Верховна Рада у середу, 16 липня, підтримала у другому читанні законопроєкт №12320 про заборону для журналістів публічно повʼязувати адвоката з його клієнтом. За проголосували 262 народні депутати. У відповідь парламентський комітет з питань антикорупційної політики готує блокуючу постанову до законопроєкту. Про це у фейсбуці повідомила голова цього комітету Анастасія Радіна.

Як пояснює Радіна, законопроєкт №12320 дозволить притягнути журналістів до адміністративної відповідальності «просто за згадку того, що певний адвокат представляв чи представляє інтереси певної особи».

За словами народної депутатки, якщо цей законопроєкт набере чинності, то за фразу на кшталт «Віктор Сердюк – адвокат Віктора Януковича», журналіст повинен буде сплатити штраф у розмірі від 3 400 грн до 5 100 грн (від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Якщо таке ж «порушення» відбудеться повторно впродовж року – штраф становитиме від 10200 грн до 13600 грн (від 400 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Ініціюватимуть ці штрафи самі адвокати, додає Радіна.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає законопроєкт № 12320 «наступом на свободу слова».

У зв’язку з цим Юрчишин підтримав ініціативу Радіної щодо блокуючої постанови до законопроєкту.

Також він планує звернутися до міжнародних партнерів з проханням дати свою оцінку цьому законопроєкт.

«Якщо законопроєкт все ж буде підписаний – будемо звертатися до президента з пропозицією накласти вето», – підсумував політик.

Додамо, у пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що документ доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення нормами, які передбачають адміністративну відповідальність за порушення однієї з гарантій адвокатської діяльності, а саме за публічне, зокрема через медіа, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, ототожнення особою адвоката і клієнта, якому таким адвокатом надається професійна правнича допомога.

Ініціатором законопроєкту №12320 виступила Національна асоціація адвокатів України (НААУ), а подали законопроєкт до парламенту народні депутати Григорій Мамка, В’ячеслав Медяник, Максим Бужанський, Сергій Іонушас, Сергій Мінько і Володимир Захарченко.

У порівняльні таблиці до проєкту закону наведено коментар народного депутата, історика Володимира В’ятровича, який зауважив, що нова стаття 185-16 в запропонованій редакції «передбачає надто широкий і розмитий склад правопорушення, наслідком чого стане неправомірне обмеження свободи вираження поглядів і переконань, неправомірне переслідування громадян за оціночні судження, а також обґрунтоване оскарження таких переслідувань до ЄСПЛ». Однак автори законопроєкту відхили цей коментар.