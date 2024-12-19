Результати голосування Верховної Ради за постанову про звільнення Юрія Бойка з парламентського комітету

Верховна Рада з другої спроби відкликала народного депутата та керівника «Платформи за життя та мир» Юрія Бойка з комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк 19 грудня.

Рішення про звільнення Юрія Бойка з парламентського комітету підтримали 258 народних депутатів. Ще шестеро присутніх парламентарів виступили проти, двоє – утримались.

Ярослав Железняк оприлюднив статистику голосування щодо виключення Бойка по фракціях:

«Слуга народу» – 182 голоси (91% від складу фракції);

«Європейська солідарність» – 24 голоси (100% від складу фракції);

«Батьківщина» – 9 голосів (90% від складу фракції);

«Голос» – 16 голосів (100% від складу фракції);

Група «Партія "За майбутнє"» – 6 голосів (85,7% від складу групи);

Група «Довіра» – 12 голосів (92,3% від складу групи);

Група «Платформа за життя і мир» – 0 голосів (6 голосів – проти);

Група «Відновлення України» – 0 голосів (були відсутні);

Позафракційні – 9 голосів.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що на захист Юрія Бойка виступив член фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу. Також під час ухвалення рішення в парламенті виникла бійка між незгодними.

Доповнено о 13:03. Народні депутати проголосували направити запит до президента Володимира Зеленського, аби він позбавив Юрія Бойка звання Героя України. Звання Героя Бойку присвоїв Леонід Кучма у 2004 році, коли той очолював НАК «Нафтогаз» і домовився про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном.

Нагадаємо, 18 грудня народні депутати не змогли відкликати народного депутата та керівника «Платформи за життя та мир» Юрія Бойка з комітету Верховної Ради через брак голосів. За звільнення політика проголосували 217 парламентів з необхідних 226.

До того Юрія Бойка викликали на допит до Служби безпеки України після скандального відео депутата в TikTok. У ньому Бойко заявив, що українські «радикали» чинять насильство: зносять памʼятники, перейменовують міста, забороняють людям говорити рідною мовою та ходити в церкву, яка їм подобається.