На останньому саміті G20 Росію представляв голова МЗС Сєргей Лавров

Верховна Рада України звернулася до країн-учасниць «Великої двадцятки» (G20) з вимогою виключити Росію з G20. Звернення підтримали 310 народних депутатів, повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Парламент звернувся до держав Групи Двадцяти (G20) щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї Групи. Тобто зробити G19», – написав він у Telegram.

Українські парламентарі аргументували свою вимогу тим, що Росія цілеспрямовано знищує населення України, що має всі ознаки геноциду.

«Цілеспрямоване знищення Росії населення України, яке має всі ознаки геноциду, а також невиборчість ракетних ударів та артилерійських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури України російськими окупаційними військами, які не переслідують жодних військових цілей і мають виключно терористичну мету», – йдеться у документі.

Парламентарі наголосили, що на тлі своїх численних воєнних поразок в Україні керівництво РФ свідомо обрало тактику терористичних масових атак на критичну цивільну інфраструктуру України з неприхованою метою завдати максимальної шкоди саме цивільному населенню.

«Тому, враховуючи визначну роль Групи Двадцяти в підтриманні сталого, збалансованого та інклюзивного зростання та розвитку світової економіки на благо всіх народів, а також враховуючи, що добробут держав світу напряму залежить від їх здатності підтримувати мир і безпеку і взаємодіяти на цьому напрямку між собою на основі норм міжнародного права, Верховна Рада України звертається до держав Групи Двадцяти щодо виключення РФ зі складу цієї Групи, як такої, що не підпадає під жодний із названих критеріїв», — наголосили народні депутати.

Як інформував ZAXID.NET, президент Володимир Зеленський виступив на саміті G20 у режимі онлайн. Глава держави у своєму зверненні до учасників «Великої двадцятки» заявив, що настав час припинити руйнівну війну Росії в Україні.