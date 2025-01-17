Проти заборони TikTok виступає Дональд Трамп – платформа стала основним спонсором його інавгураційної вечірки

Судді Верховного суду США одноголосно підтримали закон, який передбачає відчудження або заборону соцмережі TikTok. Китайську соцмережу, якою користуються понад 170 млн американців, визнали такою, що несе загрозу нацбезпеці США.

У постанові суду, опублікованій 17 січня, йдеться, що китайська материнська компанія ByteDance зобов’язана продати платформу TikTok до 19 січня. Якщо цього не станеться, що соцмережу заборонять на території Сполучених Штатів.

«Немає сумніву, що для понад 170 мільйонів американців TikTok пропонує особливий і широкий вихід для самовираження, засоби взаємодії та джерело спільноти. Але Конгрес вирішив, що відчуження є необхідним для вирішення його добре підтверджених проблем національної безпеки щодо практики збору даних TikTok і відносин з іноземним супротивником», – йдеться у рішенні суду.

Зазначається, що якщо TikTok не продадуть, компанії Apple і Google мають видалити застосунок зі своїх магазинів. Крім того, ці компанії мусять платити штраф у 5000 доларів за кожного користувача, який зможе отримати доступ до TikTok у США після набуття чинності рішення про його заборону.

До слова, продаж чи заборона застосунку має відбутися за день до інавгурації Дональда Трампа, який своєю чергою хотів зберегти роботу TikTok. Таке рішення обраного президента пов’язане з успіхом його акаунту та інших республіканських сторінок на платформі.

17 січня Трамп провів телефонну розмову з китайським президентом Сі Цзіньпіном та обговорив із ним ситуацію з TikTok. Американський президент заявив, що він зацікавлений у продовженні роботи соцмережі, а його радник з національної безпеки Майк Вальц заявив, що нова адміністрація «вживе заходів, щоб TikTok не зник». Так, юристи республіканця звернулися до Верховного суду з клопотанням про відтермінування заборони чи відчуження TikTok.

До речі, TikTok виступить головним спонсором інавгураційної вечірки новообраного президента США Дональда Трампа. На вечірку отримав персональне запрошення і виконавчий директор компанії.