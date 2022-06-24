Суперечка між учасницями протесту та прихильницею заборони абортів

Верховний суд США скасував рішення у справі «Роу проти Уейда» від 1973 року яким було закріплено конституційне право жінок на аборти. Тим самим судді ухвалили історичне рішення, яке, імовірно, зробить цю процедуру незаконною в більшості штатів. Про це повідомляє «Голос Америки».

Як повідомляється, судді дійшли висновку, що загальнофедеральний закон 1973 р. про легалізацію абортів був прийнятий з порушеннями і його треба скасувати. Відтак сьогоднішнім рішенням скасовано федеральний конституційний захист права на аборт, а рішення про дозвіл, обмеження або заборону абортів знову буде прийматися на рівні штатів.

За рішенням Верховного суду від 1973 року, аборти в США легалізовані. Уряду забороняється обмежувати право на них аж до незалежної життєздатності плода. Окремі штати не могли повністю забороняти аборти, але можуть запроваджувати обмеження.

У так званій справі «Роу проти Вейда» Верховний суд США у 1973 році вирішив, що Конституція США захищає свободу вагітної жінки здійснити аборт без надлишкових державних обмежень. Це рішення дало початок вседержавній полеміці щодо того, чи мають аборти бути законними, якщо так – то до якої межі. Це поділило більшість населення США на табори «за життя» та «за вибір», активізуючи громадські ініціативи з обох боків.

Рішення було винесене щодо Норми Маккорві, відомої у справі під псевдонімом «Джейн Роу», яка 1969 року завагітніла третьою дитиною і хотіла зробити аборт. Утім, Маккорві проживала у штаті Техас, де аборт був заборонений і його дозволялося робити тільки коли під загрозою було життя матері. Адвокатки Маккорві подали від її імені заяву до федерального суду США проти місцевого окружного прокурора Генрі Вейда, заявляючи, що закони, які забороняють аборти у штаті Техас, є антиконституційними. Справу заслухала колегія з трьох суддів від північного округу штату Техас, і рішення було винесене на користь Норми Маккорві.

Зауважимо, що тема абортів є однією з найбільш спірних у внутрішній політиці Сполучених Штатів. Республіканці виступають за їхню заборону, демократи підтримують їхню легальність.

Після того, як на початку травня 2022 року в американських ЗМІ з'явилася інформація про плани Верховного суду США скасувати конституційне право на аборт, країною прокотилася хвиля протестів. На демонстрації вийшли тисячі людей.

Більшість американців підтримують право на аборти. Згідно з останнім спільним опитуванням газети The Washington Post і телеканалом ABC News, 58% громадян США вважають, що аборти мають бути законними в більшості або в усіх випадках. Незаконними – 37%. 54% респондентів вважають, що рішення 1973 року скасовувати не слід. За його скасування виступають 28%.

Тільки 24% вважають, що рішення про те, чи робити аборт, чи ні, має в принципі регулюватися законом. 70% вважають, що приймати його можуть лише жінка та її лікар (останній у разі наявності показань щодо здоров'я та загрози життю жінки). Опитування інших служб та видань дають аналогічні цифри — більше половини американців вважають, що жінка має право на аборт у більшості випадків, а закон не може обмежувати його.