Верховний Суд України заборонив відмовлятися від ID-карток з релігійних переконань

Рішення суду є обов’язковим і має виконуватися у всіх аналогічних судових суперечках

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду заборонив громадянам відмовлятися від отримання карток посвідчення особи (ID-карток) з релігійних переконань. Про це пишуть «Українські Новини» з посиланням представника прес-служби суду.

«Сьогодні Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у задоволенні позову», – повідомила вона.

Рішення Верховного Суду в цій справі є обов’язковим і підлягає виконанню у всіх аналогічних судових спорах.

15 лютого Верховний Суд відкрив провадження у цій зразковій справі, оскільки отримав відповідне подання Житомирського окружного адмінсуду про законність відмови громадян від ID-карток.

Позов до суду 30 листопада 2017 року подала жителька Коростеня Житомирської області Наталія Дігтяр. У позові громадянка просила зобов'язати Державну міграційну службу оформити їй не ID-картку, а документ у формі паспортної книжечки.

Звернення було обґрунтовано тим, що позивачка через свої релігійні вірування та переконання не хоче, щоб паспорт громадянина України їй робили у формі картки з безконтактним електронним носієм, що містить її персональні дані.

Позивачка стверджує, що паспорт громадянина України може виготовлятися як у формі ID-картки, так і у формі книжечки. Тому, на її думку, виготовлення паспорта у формі безконтактної картки є правом, а не обов'язком громадянина, і Міграційна служба не має права зобов'язувати громадян отримувати виключно ID-картки.

Нагадаємо, 21 березня Кабінет Міністрів заборонив оформляти паспорт громадянина України з використанням бланка у формі книжки.