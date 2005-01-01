Подружжя пенсіонерів на Волині відмовилося від паспортів через релігійні переконання

Тепер літні люди не можуть отримати свої пенсії

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 13:173010

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Подружжя пенсіонерів на Волині відмовилося від паспортів через релігійні переконання
фото Шацької райради
Парафіянка Галина Гулечко на прийомі в райраді

Літні мешканці Шацька Василь і Галина Гулечки з релігійних міркувань відмовилися від паспортів. Однак тепер подружжя через відсутність документів не може отримати пенсію.

Як повідомила прес-служба Шацької районної ради, до них звернулася місцева жителька Галина Гулечко, яка попросила врегулювати ситуацію, що склалася. Вона та її чоловік Василь Гулечко відмовилися від отримання паспорта через релігійні переконання.

Пенсію цим шачанам призначено управлінням соцзахисту 2002 року і до цього часу отримували без проблем. Але через зміни в законодавстві відтепер з’явилися складності з виплатами – Гулечки не можуть забрати гроші через відсутність документа, що посвідчує особу.

Чиновники райради зазначили, що Василь Гулечко має посвідчення водія, тобто документ, який посвідчує особу, а отже видавати пенсію можна буде на підставі цих прав на водіння, тому пенсіонерові повернуть невиплачені кошти.

Наразі, за словами представників влади, вони розглядають можливість виплачувати пенсії подружжю, допоки не вирішиться ситуація із документами.

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