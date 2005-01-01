Уряд заборонив оформляти паспорти громадян України старого зразка

Тепер вже не можна буде виготовити паспорт громадянина України у формі книжечки

Кабінет міністрів заборонив оформляти паспорт громадянина України з використанням бланка у формі книжки. Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні в середу, 21 березня, повідомила агенція «Українські новини».

Зміни внесені в урядову постанову «Про затвердження зразка бланка, технічного опису й порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним і знищення паспорта громадянина України» від 25 березня 2015 року.

Зокрема, Кабмін виключив положення, яке передбачає, що до завершення роботи із забезпечення в повному обсязі територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, потрібними для оформлення й видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорт громадянина України може оформлятися з використанням бланка паспорта громадянина у формі книжечки.

У пояснювальній записці до постанови зазначається, що таке рішення приймається, оскільки підрозділи Міграційної служби в повному обсязі забезпечені матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення й видачі паспорта у формі ID-картки.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, яке розробило проект постанови, на 13 лютого 2018 року оформлено 1 542 538 паспортів громадян України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки.

Урядова постанова передбачає, що прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, припиняється з 1 листопада 2016 року, при цьому паспорт без електронного носія, оформлений і виданий до 1 листопада 2016 року дійсний протягом строку, на який він виданий.