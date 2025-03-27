Незабаром стартує вибір шкільних підручників для учнів 3 та 8 класів, і Міносвіти відповіло на найпоширеніші питання про те, що варто знати вчителю.

Нові підручники з кожного навчального предмета видають один раз на п’ять років, тож і використовувати їх можна також п’ять років. Кількість підручників має відповідати потребам освітнього закладу і визначається кількістю учнів у попередньому класі, тобто кількість підручників для 8 класу відповідатиме кількості семикласників у школі.

Як вчителям обирати підручники?

Підручники обирають вчителі, які викладають певний предмет у школі, попередньо ознайомившись із електронними версіями, які оприлюднені на сайті Українського інституту розвитку освіти. Потім вибір підручників схвалюється на засіданні педагогічної ради закладу освіти.

Чи можна обирати різні підручники для різних класів?

Якщо в школі більше одного класу на паралелі, то можна вибирати різні підручники для кожного класу. Проте, враховуючи досвід попередніх років, МОН рекомендує, щоб учителі вибрали все ж один підручник.

Чи можна вибрати підручники не тих авторів, за якими учні навчалися раніше?

Так, педагогічний колектив має право вибрати підручник будь-якого авторського колективу.

Обраний підручник можуть не друкувати?

Вчителі з кожного предмету обирають бажаний підручник та 5 альтернативних. Якщо школа обрала підручник, який не друкуватимуть за кошти державного бюджету, бо його не обрала достатня кількість учителів, то отримає перший підручник з альтернативного списку.

Етапи та терміни вибору підручників за 3 клас:

Із 24 березня по 7 квітня 2025 року – ознайомлення та вибір підручників

Із 7 по 12 квітня – заповнення електронної форми та передача управлінню освіти

Етапи та терміни вибору підручників за 8 клас:

Із 13 березня по 26 березня 2025 року – ознайомлення та вибір підручників

Із 27 березня по 2 квітня – заповнення електронної форми та передача управлінню освіти

Як оформити затверджений рішенням педагогічної ради вибір підручників і куди його надсилати?

Школи передають свій вибір в електронній формі до управлінь освіти, використовуючи спеціальну програму. Представник школи заповнює електронну форму, де зазначає вибрані підручники, їхню кількість і список із пʼяти альтернативних підручників.

Після заповнення форми представник ставить електронний підпис («ПриватБанк» або ДФС) і надсилає форму до органу управління освіти.