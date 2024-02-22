У четвер, 22 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Спустили воду на людські городи. Підприємці в Брюховичах рятували переповнене озеро, а постраждали довколишні мешканці.

Гуртом зремонтують швидше. У школі, що постраждала від російських ракет, вікна допомогли відновити благодійники.

Роботи тривають. У Дублянах, над пошкодженою російськими дронами будівлею факультету Львівського національного університету природокористування, продовжують зводити захисну конструкцію.

Знайшли роботу у війську. У Центрі рекрутингу до ЗСУ лише за 10 днів роботи посаду собі обрали 18 містян.

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