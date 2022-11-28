Безпосередньо в бойових діях станом на зараз беруть участь близько 5 тис. жінок

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинула 101 українська жінка-військовослужбовиця, 50 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час Шостого Українського Жіночого конгресу 28 листопада, пише «Укрінформ».

Безпосередньо в бойових діях станом на зараз беруть участь близько 5 тис. жінок.

«Загинула 101 жінка-військовослужбовець. Зниклими безвісти обліковуємо 50, поранених понад 100. 50 жінок вже відзначені державними нагородами, мають звання Героїв України, на жаль, посмертно», – зазначив Резніков.

Він також повідомив, що загалом в ЗСУ проходять службу 59786 жінок. З яких 41 тис. – це військовослужбовиці і, відповідно, майже 19 тис. – це цивільні працівниці.

«Це не тільки медики, це і різні спеціальності, але це все – Збройні Сили України», – уточнив голова Міноборони.

Резніков також звернув увагу на те, що станом на 20 липня в ЗСУ було 38629 жінок-військовослужбовиць, тобто динаміка збільшення їх кількості є суттєвою.