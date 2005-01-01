З початку року на кір захворіли уже понад 100 мешканців Львівщини

СуспільствоОльга Перехрест, сьогодні, 18:231930

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Кількість мешканців Львова та Львівщини, які захворіли на кір, перевищила 100 осіб. Про це повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та головна позаштатна спеціалістка департаменту охорони здоров'я ЛОДА з епідеміології Наталія Тімко, передає «Вголос».

Зі 103 осіб, які захворіли, 72 – це діти. За словами лікарки-епідеміолога, важких випадків захворювання у місті та області немає. 26 хворих на кір перебувають на стаціонарному лікуванні, решта лікуються амбулаторно.

Нагадаємо, що 16 січня, під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій Львівської міськради вирішили не запроваджути у школах та дитсадках Львова карантин у зв’язку з станом захворюваності на кір. Також комісія вирішили, що у суботу, 20 січня, у міських поліклініках проводитимуть щеплення від кору.

Водночас обласна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендує не пускати до шкіл та дитсадків невакцинованих від кору дітей.

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