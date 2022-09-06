За даними від початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні вважаються зниклими безвісти 236 дітей, також понад 7 тисяч були депортовані. Також станом на 6 вересня, відомо, що загинули 383 дітей. Про це повідомили в прес-службі Офісу омбудсмена на сторінці у Fecebook.

«Інформація за даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни» станом на 6 вересня 2022 року: зниклі — 236, депортовані — 7343, знайдені — 5391, повернуті — 55», – зазначено у повідомленні.

Раніше в Офісі генпрокурора поінформували, що через дії російських військ в Україні було поранено вже 741 дитину.