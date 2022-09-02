За даними МВС, з початку повномасштабного російського вторгнення внаслідок ворожих обстрілів в Україні загинуло понад 7 тис. мирних мешканців. Ще 5,5 тис. дістали поранення.

«Від початку війни ми зафіксували понад 22 тисячі обстрілів. Такими обстрілами уражено понад 24 тисячі цивільних об’єктів. У 90% випадків ці обстріли влучають саме по цивільних цілях», – розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, повідомила «Українська правда».

Також він сказав, що поліція розпочала 1255 кримінальних проваджень за фактами співпраці українців із державою-агресором. Про підозру повідомлено понад двом сотням осіб, більше 100 проваджень скерували до суду.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що Україна втратила вже майже 9 тис. захисників.