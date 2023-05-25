Тустань – середньовічна наскельна фортеця-град XII-XVI століть

Із п’ятниці, 26 травня, відновлює роботу прямий маршрут Львів – Східниця – Урич (до заповідника Тустань). Про це повідомили на Facebook-сторінці заповідника.

Автобус курсуватиме з п’ятниці по неділю і виїжджатиме із площі Двірцевої у Львові о 9:00 та о 14:00. У Трускавці він зупинятиметься о 10:55 і 15:55, а у Східниці – об 11:50 і 16:50 відповідно. Із Урича автобус до Львова виїжджатиме о 12:05 та о 17:00. На маршруті працюють автобуси ТзОВ «Львівське АТП-14631». Зазвичай ці автобуси доїжджають до Східниці, але на літній період продовжують маршрут ще на 6 км до Урича.

Також у заповіднику повідомили, що з 1 червня змінюється вартість екскурсійного обслуговування на території:

для групи до 10 учасників повна вартість становитиме 200 грн, пільгова – 100 грн;

від 11 до 20 людей – 300 і 150 грн відповідно;

від 21 до 40 – 500 і 250 грн;

понад 40 – 600 грн повна ціна і 300 – пільгова.

Екскурсію на території заповідника можна замовити заздалегідь за номером телефону 0676713345.

Тустань – середньовічна наскельна фортеця-град і митниця XII-XVI століть, давньоруський наскельний оборонний комплекс, залишки якого розташовані у Східних Бескидах в Стрийському районі Львівщини поблизу села Урич.