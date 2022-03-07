Українські видавництва, книгарні та сервіси пропонують ресурси, де можна безкоштовно скачати електронні книги, аудіоказки та онлайн-зустрічі для дітей. До прикладу, аудіоказки можна закачати та слухати, навіть якщо немає інтернету.

«Українські діти сьогодні стали свідками страшної реальності. Їхнє дитинство проходить в укриттях, і це великий стрес не лише для дітей, а і для батьків. Ділимось корисними ресурсами, що допоможуть відволікти діток під час перебування в укритті», – повідомляє Освітній центр Верховної Ради.

Видавництво «Ранок» безкоштовно надає дитячі книги в електронному форматі. Перелік доступних книг – за посиланням.

У Telegram-каналі Павлуша і Ява можна завантажити аудіоказки, які також будуть доступні без Інтернету. Завантажити тут.

Ще один Telegram-канал з аудіоказаками українською. Усі аудіоказки можна завантажити і слухати без зв’язку.

Інтернет-книгарня Yakaboo відкрила безкоштовний доступ до аудіо- та електронних книжок в мобільному додатку.

Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних онлайн-зустрічей із вчителями. Посилання на онлайн-уроки.

Медіасервіс Megogo відкрив безкоштовний доступ до мультиків, фільмів та аудіоказок.