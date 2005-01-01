Відбулась історична зустріч між Дональдом Трампом та Кім Чен Ином

В понеділок, 12 червня, на спільному саміті в Сінгапурі, відбулася історична зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом КНДР Кім Чен Ином.

Зустріч тривала за зачиненими дверима понад годину. Після завершення саміту у його розширеному варіанті, Трамп і Кім Чен Ин ще раз потисли одне одному руки і повідомили про підписання угоди між державами, яка стане переломною у їхніх відносинах.

За повідомленням BBC, угода має чотири ключові пункти:

- США та КНДР підтверджують Декларацію від 27 квітня 2018 року, підписану між лідерами двох Корей. Згідно до цієї угоди, КНДР зобов’язується до повної денуклеаризації;

- Сполучені Штати та КНДР зобов'язуються перезавантажити відносини між собою відповідно до бажання народів обох країн досягти миру та процвітання;

- Сполучені Штати та КНДР об'єднають свої зусилля із створенню тривалого та стабільного мирного режиму на Корейському півострові;

- Сполучені Штати та КНДР проведуть спільні роботи із пошуку військовополонених, включаючи негайну репатріацію тих, кого вже ідентифікували;

"Ми вирішили залишити минуле позаду. Світ побачить серйозні зміни", - сказав Кім Чен Ин після підписання угоди.

"Ми розробили дуже особливий зв'язок, всі наші відносини з Північною Кореєю тепер будуть сильно відрізнятися від минулих", - у свою чергу заявив Трамп.

Нагадаємо, що востаннє очільники КНДР і США зустрічалися майже 25 років тому. Тоді з офіційним візитом у Пхеньян прибув президент США Джиммі Картер. Зустрічі Трампа та Кім Чен Ина передували переговори між президентами КНДР та Південної Кореї, яка відбулася 27 квітня. За підсумками зустрічі лідери держав заявили про припинення війни на Корейському півострові