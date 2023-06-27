2021 року столиця Австрії опустилася в рейтингу через наслідки пандемії коронавірусу

Відень знову визнали найзручнішим для життя містом у світі. Economist Intelligence Unit (EIU) опублікував щорічний рейтинг, до якого увійшли 173 міста, пише «Хмарочос».

2021 року столиця Австрії опустилася в рейтингу через наслідки пандемії коронавірусу, але через рік знову очолила список. Цього разу Відень зберіг лідерство. Аналітики EIU зазначили, що це стабільне місто з розвиненою інфраструктурою, де можна здобути хорошу освіту та отримати якісну медичну допомогу. Також там проводять багато культурних та розважальних заходів.

На другому місці рейтингу опинився Копенгаген, який вирізняється високим рівнем стабільності, освіти та інфраструктури. Торік столиця Данії мала таку саму позицію. Крім того, у Європі створили рейтинг міст з найкращими умовами для психічного благополуччя, який очолив Копенгаген. Трійку лідерів замкнув австралійський Мельбурн.

У десятку зручних міст світу також потрапили Сідней (Австралія), Ванкувер (Канада), Калгарі (Канада), Женева (Швейцарія), Торонто (Канада), Осака (Японія) та Окленд (Нова Зеландія).

Київ цього року повернувся до рейтингу і посів 165-ту позицію. Оцінка його інфраструктури 23,2 зі 100 є найнижчою в індексі через російські обстріли, пояснює The Economist. Київ опинився між містами Дуала (Камерун) та Хараре (Зімбабве).

Великі міста з високим рівнем злочинності, заторів і щільності мають нижчий індекс. Зокрема, Лондон опустився на 12 позицій супроти минулого року і посідає тепер 46-ше місце, а Нью-Йорк – 69-те. Водночас показники стабільності в багатьох містах Східної Європи, які впали 2022 року через те, що вони розташовані поблизу України, цього року зросли.