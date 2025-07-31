Що зміниться для клієнтів банків з 1 серпня і для чого це потрібно

25 липня Національний банк України затвердив положення про відкритий банкінг, що запроваджується в Україні з 1 серпня. Які дані в його межах відкриють і кому, як це буде працювати, пояснює у відео на своєму ютуб-каналі податковий консультант Михайло Смокович.

Що таке відкритий банкінг

Практичного в кожного банку є свій мобільний застосунок, за допомогою якого клієнти можуть керувати своїми банківськими рахунками. Відповідно, у кожного банку і своя система управління даними.

Відкритий банкінг дає можливість користувачам управляти всіма своїми рахунками в різних банках з будь-якого застосунку, що підтримує таку функцію. Тобто, наприклад, в додатку «Приват24» зможуть відображатися рахунки користувача в «Монобанку,» в «Райффайзен банку», ПУМбі тощо.

Це дозволить з одного застосунку проводити платежі, робити виписки, перевіряти баланси на рахунках в різних банках. Зараз банки не діляться такою інформацією один з одним. Певні зміни в цьому напрямку починають поступово впроваджуватися з 1 серпня 2025 року.

Чи є небезпека розкриття банківської таємниці

«Сама банківська інформація залишається в межах управління НБУ, в межах фінансових установ в системі НБУ. Інформація не йде в жодні державні органи, банківська таємниця залишається, її не прибирають», – говорить Михайло Смокович.

Проте постає питання про безпеку персональної і конфіденційної інформації про користувача, що можуть бути доступні різним фінустановам через відкритий банкінг.

Будь-який банк або небанківська фінансова установа, що захоче підключитися до загальної системи відкритого банкінгу, говорить Михайло Смокович, має пройти ліцензування в НБУ.

«Банкам це буде зробити простіше, іншим установам – значно складніше. Отже, будь-хто не зможе отримати персональні дані людини, це буде, як і раніше, закрита інформація в банківській системі, передача якої між банками можлива тільки за згоди користувача», – пояснює він.

До того ж, кожен користувач добровільно обирає, чи хоче він, щоб банки обмінювалися інформацією про його рахунки і транзакції в одному застосунку, чи він і надалі користуватиметься різними застосунками банків.

Що змінюється з 1 серпня

Система «Відкритий банкінг» не буде впроваджена в Україні одразу. З 1 серпня тільки почнеться її поступове будівництво, що потребує багатьох змін. Михайло Смокович додає, що якісь реальні зміни і покращення для користувачів можна буде побачити не раніше, ніж за кілька місяців.

Такий крок впроваджується в межах євроінтеграції України: інтеграції фінансових систем України і Євросоюзу, адже в ЄС система відкритого банкінгу працює вже давно.