Житловий комплекс буде складатися з кількох кварталів

В урочищі «Голоско» у Львові планують збудувати малоповерховий житловий квартал із власним дитсадком і школою. Комплекс будуватимуть у кілька черг. На засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у вівторок, 6 серпня, представили містобудівні умови та обмеження на першу чергу.

Йдеться про забудову території колишнього садового кооперативу «Мічурінець-Природоперетворювач» площею 3,36 га. На цій ділянці збудують кількаквартальний житловий комплекс на 4-6 поверхів із комерційними приміщеннями на перших поверхах.

«Йдеться про формування комплексу малоповерхового житла, де при вул. Орлика планується в передній частині сформувати соціальну інфраструктуру – початкову школу 160 дітей та дитсадок на 60 дітей. Забудовник найближчим часом має подати відповідний гарантійний лист», – розповів під час засідання виконавчого комітету головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

У ЖК розмістять 667 квартир і підземний паркінг на 704 місця. Також забудовник планує прокласти нову дорогу на 600 м до вул. Топольної. Також у кварталі планують висадити велику кількість дерев на місці закинутих садів.

Містобудівні умови на цей комплекс іще перебувають на розгляді ЛМР, утім на мапі Google ця територія вже позначена як ЖК Eden Park. На сайті «Енциклопедії новобудов» також опублікована ідентична візуалізація комплексу, втім зазначено, що продаж квартир іще не розпочався.

Будівництво вестиме ТзОВ «Лев Девелопмент Інвест». Компанія зареєстрована в березні 2023 року, її директором та бенефіціаром вказаний львів’янин Василь Левицький – співвласник низки будівельних компаній, зокрема «Лев Девелопмент».