Відома львівська лікарка закликала до переговорів з Росією для припинення війни
Згодом Андріана Мальська видалила пост, «щоб уникнути дискусій»
Голова опікунської ради львівської лікарні «Охматдит», доцентка ЛНМУ імені Данила Галицького, дружина ексголови ЛОДА Маркіяна Мальського Андріана Мальська закликала українську владу «втамувати свої політичні амбіції» і розпочати переговори з Росією про припинення війни «в будь-який можливий спосіб». Допис на цю тему лікарка оприлюднила наступного дня після атаки росіян на київський «Охматдит», однак згодом видалила. Андріана Мальська розповіла ZAXID.NET, що не відмовляється від своїх слів, а допис видалила, щоб уникнути дискусій в коментарях.
Після атаки росіян на київський «Охматдит», яка відбулася у понеділок, 8 липня, Андріана Мальська оприлюднила емоційний допис на своїй сторінці в Facebook із закликом до припинення війни, який згодом видалила. Однак скріни збереглися в мережі.
«Будь-який несправедливий мир кращий, ніж справедлива війна. От скільки ще життів треба втратити, скалічити доль. Можливо пора вже втамувати свої політичні амбіції, визнати, що нам цієї війни математично не виграти і вже нарешті пожаліти мирних людей, дітей, військових», – написала Андріана Мальська.
На її думку, війну можна завершити за столом переговорів, тому українцям слід наполягати на цьому.
«Мені дивно, чому всі мовчать і не наполягають на переговорах. Нічого нам не вдасться відвоювати, щодня втрачаємо все нове і нове село, а навіть, якщо і так, то хто там буде жити? Ще трошки і не буде кому», – вважає лікарка.
«Все можна врегулювати мирно. Краще втратити території, ніж отримати державу без людей, без економіки і тд.», – додала Андріана Мальська, зазначивши, що хоче завершення війни в будь-який можливий спосіб.
Лікарка написала допис у Facebook, який згодом видалила (скрін «Політичного трешу»)
Андріана Мальська розповіла ZAXID.NET, що не відмовляється від своїх слів, а згаданий допис видалила, щоб уникнути дискусій в коментарях. З її слів, вона отримала в приват чимало повідомлень від людей, які мають таку ж думку щодо припинення війни. З нею погоджується і більшість її оточення.
«Я лікар і завжди буду виступати за людські життя, щоб там не було. Я від своєї думки не відмовлюся. Пост забрала, бо я досить зайнята людина і зараз молода мама і не хочу тратити свій час, енергію на якісь образи і так далі. Для когось важливо йти до кінця. Я ж вважаю, що все можна вирішити переговорами», – пояснила Андріна Мальська.
«Я би хотіла побачити з боку влади принаймні намагання cідати і говорити. Переговори – це не капітуляція, це коли люди сідають і пробують дійти до якогось спільного знаменника», – додала вона, зазначивши, що Мінські угоди у 2014 році були правильним рішенням, щоб уникнути загострення війни.
Лікарка зазначила, що атака на київський «Охматдит» спонукала її висловити думки щодо завершення війни публічно.
«Я голова опікунської ради «Охматдиту» у Львові і зрозуміла, що якщо це зробили із найбільш захищеним містом в Україні, то якщо він (Путін – Ред.) зробить це з львівським «Охматдитом», то його не стане за секунду, і загалом зі Львовом», – додала Андріана Мальська.
«Я б теж хотіла повернення усіх територій України з виходом на кордони 1991 року і хочу вірити, що ми цього досягнемо. Однак питанням залишається, коли це може бути можливим. Я вірю в шлях дипломатії», – підсумувала лікарка.