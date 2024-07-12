Андріана Мальська підтримує завершення війни в будь-який можливий спосіб

Голова опікунської ради львівської лікарні «Охматдит», доцентка ЛНМУ імені Данила Галицького, дружина ексголови ЛОДА Маркіяна Мальського Андріана Мальська закликала українську владу «втамувати свої політичні амбіції» і розпочати переговори з Росією про припинення війни «в будь-який можливий спосіб». Допис на цю тему лікарка оприлюднила наступного дня після атаки росіян на київський «Охматдит», однак згодом видалила. Андріана Мальська розповіла ZAXID.NET, що не відмовляється від своїх слів, а допис видалила, щоб уникнути дискусій в коментарях.

Після атаки росіян на київський «Охматдит», яка відбулася у понеділок, 8 липня, Андріана Мальська оприлюднила емоційний допис на своїй сторінці в Facebook із закликом до припинення війни, який згодом видалила. Однак скріни збереглися в мережі.

«Будь-який несправедливий мир кращий, ніж справедлива війна. От скільки ще життів треба втратити, скалічити доль. Можливо пора вже втамувати свої політичні амбіції, визнати, що нам цієї війни математично не виграти і вже нарешті пожаліти мирних людей, дітей, військових», – написала Андріана Мальська.

На її думку, війну можна завершити за столом переговорів, тому українцям слід наполягати на цьому.

«Мені дивно, чому всі мовчать і не наполягають на переговорах. Нічого нам не вдасться відвоювати, щодня втрачаємо все нове і нове село, а навіть, якщо і так, то хто там буде жити? Ще трошки і не буде кому», – вважає лікарка.

«Все можна врегулювати мирно. Краще втратити території, ніж отримати державу без людей, без економіки і тд.», – додала Андріана Мальська, зазначивши, що хоче завершення війни в будь-який можливий спосіб.

Лікарка написала допис у Facebook, який згодом видалила (скрін «Політичного трешу»)

Андріана Мальська розповіла ZAXID.NET, що не відмовляється від своїх слів, а згаданий допис видалила, щоб уникнути дискусій в коментарях. З її слів, вона отримала в приват чимало повідомлень від людей, які мають таку ж думку щодо припинення війни. З нею погоджується і більшість її оточення.

«Я лікар і завжди буду виступати за людські життя, щоб там не було. Я від своєї думки не відмовлюся. Пост забрала, бо я досить зайнята людина і зараз молода мама і не хочу тратити свій час, енергію на якісь образи і так далі. Для когось важливо йти до кінця. Я ж вважаю, що все можна вирішити переговорами», – пояснила Андріна Мальська.

«Я би хотіла побачити з боку влади принаймні намагання cідати і говорити. Переговори – це не капітуляція, це коли люди сідають і пробують дійти до якогось спільного знаменника», – додала вона, зазначивши, що Мінські угоди у 2014 році були правильним рішенням, щоб уникнути загострення війни.

Лікарка зазначила, що атака на київський «Охматдит» спонукала її висловити думки щодо завершення війни публічно.

«Я голова опікунської ради «Охматдиту» у Львові і зрозуміла, що якщо це зробили із найбільш захищеним містом в Україні, то якщо він (Путін – Ред.) зробить це з львівським «Охматдитом», то його не стане за секунду, і загалом зі Львовом», – додала Андріана Мальська.

«Я б теж хотіла повернення усіх територій України з виходом на кордони 1991 року і хочу вірити, що ми цього досягнемо. Однак питанням залишається, коли це може бути можливим. Я вірю в шлях дипломатії», – підсумувала лікарка.