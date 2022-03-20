Відома юридична фірма Ario Law Firm запустила гарячу лінію, телеграм-канал та чат для надання безкоштовних консультацій громадянам та бізнесу в умовах воєнного стану. Гаряча лінія для українського бізнесу вже запрацювала з 15 березня.

«Місія Ario Law Firm завжди полягала у тому, щоби сприяти розвитку українського бізнесу, а відтак і зростанню вітчизняної економіки. Рік за роком наші юристи успішно представляли інтереси підприємців, удосконалювали правове поле, розробляючи законопроекти, націлені на те, аби зробити діяльність ваших компаній зручнішою, прозорішою та більш захищеною», – повідомили на сайті юрфірми.

Юристи Ario Law Firm надають безоплатні консультації з таких питань:

Оподаткування під час воєнного стану;

Трудових відносин під час воєнного стану;

Залучення фінансування для бізнесу;

Відстрочення сплати кредитних зобов’язань під час воєнного стану;

Реєстрації, оренди, права власності та договірних відносин під час воєнного стану.

Номер гарячої лінії: +380322421042. Час роботи: з 11:00 до 16:00

Також для оперативного інформування щодо законодавчих змін, надання відповідей на найбільш поширені запити від юридичних та фізичних осіб можна долучитися до Telegram-каналу та Telegram-чату.

Також у повідомленні компанії зазначено, що зараз частину заробітку фірма відраховує на потреби Збройних сил України.

В мирний час фірма Ario Law Firm надає юридичні послуги для підприємств різних сфер бізнесу, в тому числі банківських установ, а також приватних підприємців. Головний офіс розташований у Києві. Також у лютому мало запрацювати представництво у Львові.