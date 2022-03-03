Управління СБУ Львівщини повідомило, що лінія «102» наразі перевантажена, тому в поліції запрацювали додаткові номери телефонів для реєстрації звернень. Окрім цього, мешканці також можуть телефонувати на гарячу лінію СБУ.

Додаткові номери для звернень у поліцію:

112

+38-068-097-17-08

Якщо ви стали свідком ворожих дій на території нашої держави або регіону ви також можете повідомити про це за такими телефонами:

гаряча лінія управління СБУ у Львівській області (032) 261 61 43, а також надіслати інформацію на електронну адресу: usbu_lvi@ssu.gov.ua

гаряча лінія Львівської обласної військової адміністрації (032) 259-60-31;

гаряча лінія СБУ: 0 800 501 482.

Раніше у Львові також повідомляли резервні номери телефонів для виклику «швидкої», вони діятимуть якщо вийде з ладу лінія «103».