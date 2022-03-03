У Львові повідомили резервні номери телефонів для виклику поліції
Оперативна лінія «102» наразі перевантажена
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Управління СБУ Львівщини повідомило, що лінія «102» наразі перевантажена, тому в поліції запрацювали додаткові номери телефонів для реєстрації звернень. Окрім цього, мешканці також можуть телефонувати на гарячу лінію СБУ.
Додаткові номери для звернень у поліцію:
- 112
- +38-068-097-17-08
Якщо ви стали свідком ворожих дій на території нашої держави або регіону ви також можете повідомити про це за такими телефонами:
- гаряча лінія управління СБУ у Львівській області (032) 261 61 43, а також надіслати інформацію на електронну адресу: usbu_lvi@ssu.gov.ua
- гаряча лінія Львівської обласної військової адміністрації (032) 259-60-31;
- гаряча лінія СБУ: 0 800 501 482.
Раніше у Львові також повідомляли резервні номери телефонів для виклику «швидкої», вони діятимуть якщо вийде з ладу лінія «103».
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