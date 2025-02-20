Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Ігор Ласточкін займався волонтерством

Відомий український комік та тренер проєкту «Ліга сміху» Ігор Ласточкін мобілізувався до ЗСУ. 19 лютого у своєму Instagram він опублікував фото зброї та військового квитка.

Ігор Ласточкін у своєму дописі не вказав, до якої саме бригади приєднався, але військовослужбовиця 93 ОМБр «Холодний Яр» Ангеліна Безотосна написала у коментарях, що має честь служити з ним у одній бригаді.

Додамо, що ще наприкінці 2024 року Ласточкін публікував фото з військовими, зазначивши «Weekend2024 – разом з 93 ОМБр "Холодний Яр"».

Що відомо про Ігоря Ласточкіна

Ігор Ласточкін народився у листопаді 1986 року в Казахстані, згодом жив в Узбекистані, а після закінчення школи переїхав до України. Під час студентства цікавився гумором та КВК, грав за дніпровські команди. Ласточкін є актором та коміком. Із 2015 року він став тренером гумористичного проєкту «Ліга сміху», а із 2016 року – ведучим програми «Розсміши коміка». У 2018 році брав участь у танцювальному шоу «Танці із зірками», де переміг разом з партнеркою Ілоною Гвоздьовою.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Ігор Ласточкін займався волонтерством та допомагав українським військовим. Зокрема, він разом із колективом «Ветерани космічних військ» їздив у тури Україною з імпровізаціями, вся виручка з концертів ішла на допомогу військовим. Крім того, він брав активну участь у роботі БФ «Ліга допомоги», створеному учасниками «Ліги сміху» для відновлення знищених росіянами будинків на Київщині. 38-річний комік із дружиною Анною Португаловою виховує сина.