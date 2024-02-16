В своєму Instagrami хлопець закликав донатити на його підрозділ

Відомий український виконавець thekomakoma скасував концертний тур і вступив до Національної гвардії України. Сергій Сілаков (справжнє ім’я музиканта) розповів в своєму Instagram, що він є військовослужбовцем батальйону Нацгвардії «Гроза» і закликав донатити на ЗСУ.

Про те, що став військовослужбовцем, thekomakoma повідомив в останньому дописі в соціальній мережі, де він закликає збирати кошти на підтримку армії.

«Є потреба закрити збір для аеророзвідки батальйону «Гроза», військовослужбовцем якого я являюся. Дуже всім дякую», – розповів музикант.

14 лютого thekomakoma оприлюднив публікацію, де написав, що підтримує мобілізацію. «Є час забави, є час війни. Ніхто, крім нас, не спасе нас», – додав музикант. На сторінці батальйону «Гроза» також підтвердили, що thekomakoma долучився до них. Цей батальйон входить до складу бригади «Буревій» Національної гвардії та наразі виконує бойові завдання на території Серебрянського лісу, що поблизу Кремінної Луганської області.

Додамо, що Сергій Сілаков родом з міста Підволочиськ Тернопільської області. Він є електронним музикантом та саундпродюсером. Виконавець обрав собі псевдонім thekomakoma і грає в жанрах EDM та техно-рейву. Серед його найвідоміших пісень — «Зірочки», «Річка-чарівниця» та «Сонечко».