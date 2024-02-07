Голова Шацької селищної ради Сергій Карпук йде добровольцем у ЗСУ

Голова Шацької селищної ради, 36-річний Сергій Карпук оголосив, що йде служити у Збройні Сили України.

Як 7 лютого повідомив портал «Район.Шацьк», Сергій Карпук оголосив, що йде на військову службу наприкінці засідання сесії селищної ради. Посадовець зазначив, що йде на службу без збереження заробітної плати. Згодом у коментарі сайту новин «Конкурент» Сергій Карпук уточнив, що йде служити «добровольцем по мобілізації».

«Я прийняв непросте, але виважене рішення піти служити. Робота в Шацькій селищній раді налагоджена, всі підрозділи працюють, бюджет громади прийнято. Продовжуємо допомагати ЗСУ у фінансовому і матеріальному плані, наближаючи перемогу. Це рішення було зумовлене тим, що я хочу бути корисним не лише громаді, але й своїй державі в складний воєнний час», – написав Сергій Карпук на своїй сторінці у Facebook.

Обов’язки селищного голови, згідно зі законом, виконуватиме секретар ради – Богдан Тимошук.

36-річний Сергій Карпук є уродженцем селища Шацьк. Із 2015 року він працював головою Шацької районної ради. У 2020 році переміг на виборах та став головою Шацької ОТГ, Карпук був кандидатом від партії «За майбутнє».