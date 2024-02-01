Повістки депутатам роздала працівниця сільради, яка відповідає за військовий облік

У понеділок, 29 січня, під час сесії Сокільницької сільської ради, що біля Львова, депутатам роздали повістки до військкомату.

Як розповів ZAXID.NET голова Сокільницької сільради Тарас Сулимко, повістки депутатам під час засідання сесії роздала працівниця сільради, яка відповідає за військовий облік у громаді та співпрацює з ТЦК у Пустомитах.

«Прийшов лист з військкомату, відповідно виконуються завдання з Генштабу», – розповів Тарас Сулимко.

З його слів, під час вручення повісток ніхто з депутатів з залу не виходив. «Як у них на душі – щось шкребе чи не шкребе, це їхнє. Ніхто не тікав», – зауважив Тарас Сулимко.

Голова громади також зазначив, що у Сокільницькій сільраді 10 із 22 депутатів є призовного віку. Один з місцевих обранців воює від початку повномасштабної війни. Частина з тих, хто отримав повістки, вже пройшли військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, на початку липня працівники ТЦК роздали повістки депутатам Львівської облради, однак у результаті ніхто з тих, хто отримав повістки, на військову службу не потрапив.