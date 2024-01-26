Повістки отримали семеро депутатів із 10, які за майже два роки повномасштабного вторгнення добровільно не оновили дані в РТЦК

Працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки вручили повістки депутатам Червоноградської міської ради. Повістки роздали безпосередньо під час засідання сесії у четвер, 25 січня.

Як видно з опублікованого на сайті міськради відео, на початку пленарного засідання міський голова Червонограда Андрій Залівський повідомив, що в сесійній залі присутні працівники РТЦК і СП і надав їм слово. Військовий комісар повідомив, що більшість депутатів вже оновили дані в ТЦК, однак 10 депутатів ще цього не зробили.

«Основна частина в нас вже була, в ТЦК Червоноградському, ми дуже вдячні, що підтримують нас. Ну і є 10 депутатів, скажу відкрито – 10, які категорично не хочуть до нас прийти. Я дуже хочу вас запросити до нас пройти військово-лікарську комісію для уточнення військових облікових даних», – повідомив під час засідання сесії працівник РТЦК.

Після цього співробітники ТЦК вручили повістки сімом присутнім у залі депутатам. Вони мали прийти до ТЦК на медкомісію у п’ятницю, 26 січня. У разі відмови від повістки їм пропонували підписати відповідні акти. Йдеться про депутатів Андрія Войтовича («ЄС»), Володимира Кашубу («Народний рух України»), Івана Кудрика («Свобода»), Михайла Лапця («Голос»), Петра Отапюка («ЄС»), Мирослава Пущика («ЄС») та Олега Шеремету («Українська Галицька Партія»). Через відсутність повістки не отримали депутати Віталій Гаманюк (ВО «Батьківщина»), Віталій Риндик («ЄС») і Григорій Шевчук («Слуга Народу»). Загалом у Червоноградській міськраді є 41 депутат.

Відповідно до закону, заходи мобілізації не стосуються тільки депутатів Верховної Ради. Водночас депутатів місцевих та обласних рад можуть призивати на військову службу на загальних підставах.