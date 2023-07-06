Повістки депутатам Львівської міськради вручили перед засіданням сесії 6 липня

Перед засіданням сесії Львівської міськради працівники територіального центру комплектування [колишніх військкоматів] вручили депутатам повістки. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у Галицько-Франківському ОРТЦК та СП.

«Ми планово відпрацьовуємо домашні адреси, підприємства, сьогодні теж це було планово. Вручили 9 повісток, хоча планували більше», – розповів ZAXID.NET військовий комісар Галицько-Франківського ОРВК Сергій Кучинський.

Загалом під час сесії міськради повістки вручали військові комісари чотирьох районних ВК – крім Галицько-Франківського ще Шевченківського та Личаківського.

У прес-службі Львівської міськради ZAXID.NET повідомили, що кількість депутатів, які отримали повістки, ще підраховують. У прес-службі департаменту «Секретаріат ради» ZAXID.NET уточнили, що 6 липня повістки отримали всі присутні на сесії депутати, за винятком двох, кого саме не уточнили. Загалом повістки роздали приблизно 30 депутатам.

ZAXID.NET також звернувся за коментарями до голів фракцій, утім на момент публікації їх не отримав. Наразі лише депутат від «Самопомочі» Євген Бойко підтвердив ZAXID.NET, що отримав повістку і 7 липня планує піти в ТЦК для уточнення даних.

Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, під час засідання сесії Львівської обласної ради працівники ТЦК також вручали депутатам повістки.