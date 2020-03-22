Вулиці українських міст почали патрулювати військові і Нацгвардія

Влада залучила військових для патрулювання вулиць під час карантину

Військовослужбовці Збройних сил України з 22 березня розпочнуть патрулювати вулиці міст через карантин, оголошений у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомляється на сайті Міноборони.

Як зазначається, військові ЗСУ будуть діяти у взаємодії з працівниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії.

«В рамках проведення обмежувально-карантинних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції, для підтримання громадської безпеки та порядку, з 22 березня у населених пунктах та військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних сил України, що діятимуть у взаємодії з працівниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 20 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації у низці областей та місті Києві. Очікується також, що РНБО оголосить надзвичайний стан у зв'язку зі спалахом коронавірусу.