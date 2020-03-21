РНБО оголосить надзвичайний стан в Україні

РНБО під головування президента готується до запровадження надзвичайного стану в країні у зв'язку зі спалахом коронавірусу Covid-19

У неділю, 22 березня, в Києві відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО), на якому майже напевно буде ухвалене рішення про запровадження в Україні надзвичайного стану. Про це ZAXID.NET повідомило високопоставлене джерело в уряді.

Згідно з чинним законодавством, рішення РНБО про запровадження надзвичайного стану вводиться в дію указом президента, а потім його має затвердити Верховна Рада. Очевидно затримки з боку президента не буде, оскільки відомо, що депутатів парламенту уже скликають на позачергове засідання, яке має відбутися у понеділок.

Нагадаємо, що сьогодні вранці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про необхідність запровадження в країні «тотального карантину». За даними медиків, станом на 21 березня в Україні виявлено 41 інфікованих коронавірусом Covid-19, троє померли. Карантин оголошений по всій території країни, але його умови в різних містах та регіонах дещо відрізняються залежно від рішень місцевої влади.

Міський голова Львова Андрій Садовий 17 березня під час позачергового засідання сесії Львівської міськради порекомендував на державному рівні ввести надзвичайний стан у зв’язку із поширенням коронавірусу Covid-19.

Андрій Садовий наголосив, що місто не отримує інструкцій від державної влади про те, як діяти в умовах пандемії коронавірусу. Також він зазначив, що мерія своїми силами закуповує лікарням необхідне обладнання. Відтак Садовий запропонував ввести у країні режим надзвичайногго стану.