У лютому 2024 року Дмитра Ваньковича відсторонили від роботи – міськрада проводить розслідування можливого неефективного використання коштів на підприємстві

Відсторонений директор «Львівводоканалу» Дмитро Ванькович подав декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, Дмитро Ванькович у 2022 році отримав 986 тис. грн зарплати та понад 170 тис. грн доходу від надання майна в оренду. Його дружина Уляна не вказала жодних доходів.

У власності директора «Львівводоканалу» є земельна ділянка у Сокільниках (0,2 га), квартира (81 м2) та гараж (46 м2), а також два офісних приміщення (61,9 м2 та 48,8 м2) у Львові. У селі Бичківці на Тернопільщині Дмитру Ваньковичу належить комплекс корівників (площею 0,4 га) та ділянка площею 2 га. У власності Уляни Ванькович є земельна ділянка площею 0,1 га у Щирці.

Дмитро Ванькович є власником вантажівки ЗІЛ 431412 та трактора. Із 2017 року директора водоканалу може користуватись авто Škoda Superb 2011 року випуску, яке належить фірмі «Агро-простір», засновником якої він є. Також із ним пов’язана фірма «Домінанта плюс» та неприбуткова організація «Кредитна спілка Львів».

Директор водоканалу має близько 200 тис. доларів та понад 600 тис. грн заощаджень, ще понад 700 тис. доларів та 2,5 млн грн посадовець позичив.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року Дмитра Ваньковича відсторонили від роботи – міськрада проводить розслідування можливого неефективного використання коштів на підприємстві. Восени минулого року директору «Львівводоканал» Дмитру Ваньковичу оголосили догану за оголошений тендер з ремонту мереж в районі «Мотозаводу» на суму 57 млн грн без попереднього погодження з керівництвом міста.