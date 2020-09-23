Вул. Заньковецької закривають до 2 жовтня

У четвер, 24 вересня, на тиждень для руху транспорту закривають вул. Заньковецької, що в Личаківському районі Львова. Перекриття проводять через капітальний ремонт на вул. Лисенка. Заплановано, що рух транспорту по вул. Заньковецької буде обмежено до 2 жовтня.

«У зв'язку з проведенням капітального ремонту вул. Лисенка (від вул. М. Заньковецької до вул. Лісної), у четвер, 24 вересня, з 8:00 буде перекрито проїзд вул. М. Заньковецької. Перекриття руху заплановане до 22:00 п’ятниці, 2 жовтня», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Рух обмежать через проведення робіт із підключення мереж до каналізаційного колектора на перехресті вулиць Лисенка – Заньковецької.

Схема об'їзду

Нагадаємо, як повідомляв ZAXID.NET, 17 вересня розпочали капітальний ремонт вул. Лисенка на ділянці від вул. М. Заньковецької до вул. Лісної. Заплановано, що ремонт триватиме до кінця року. Вартість ремонту — понад 13 млн грн. Роботи виконує ТОВ «Будівельні споруди міста». На ділянці передбачено заміну дорожнього покриття, облаштування хідників, а також заміну інженерних мереж.