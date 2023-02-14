До грабіжника поліцейських привів службовий собака Граф

У Хмельницькому службовий пес знайшов 33-річного грабіжника, який обікрав перехожу посеред вулиці. Зловмисник, який переховувався неподалік місця злочину, скинув верхній одяг, аби його не вирахували. Але службовий пес, навпаки, завдяки цьому швидко привів поліцейських до зловмисника. Наразі чоловіка затримали, за грабіж йому загрожує до десяти років тюрми.

Інцидент стався близько 12:30 у понеділок, 13 лютого, на вулиці Північній у Хмельницькому. 64-річна жінка підійшла до перехожих і попросила про допомогу, повідомивши, що її пограбували. Люди одразу ж викликали поліцію. На місце події прибула слідчо-оперативна група та кінолог Микола Стрілець із службовим собакою Графом.

Пенсіонерка розповіла, що невідомий чоловік підійшов до неї, вихопив з рук сумку, в якій був мобільний телефон, пенсійне посвідчення та гроші, після чого почав утікати.

«Обстежуючи територію, службовий собака взяв слід і привів поліцейських до підозрюваного, який ховався неподалік. Правопорушником виявився 33-річний місцевий житель з досить «багатим» кримінальним минулим. До того ж наразі в суді на розгляді перебуває кримінальне провадження по розбою, де він теж є фігурантом», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельниччини.

Утікаючи з місця вчинення злочину, зловмисник скинув верхній одяг, щоб його не вирахували. Та завдяки цьому службовий пес, навпаки, швидше знайшов грабіжника. Поліцейські його затримали, а крадені речі вилучили.

Чоловікові вже оголосили про підозру за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до десяти років тюрми.