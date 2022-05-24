Як повідомили у прес-службі ЛНУ, нещодавно відбувся щорічний масштабний конкурc в рамках міжнародної програми Global Partners Education – всесвітньої організації закладів вищої освіти із понад 30 країн світу під керівництвом Університету Східної Кароліни (США).

«Програма GPE, у якій щорічно беруть участь студенти із понад 30 країн та близько 60 університетів, розпочалася декілька років тому за ініціативи керівниці Джеймі Лейбовіц. Свого часу саме вона посприяла тому, аби Львівський національний університет імені Івана Франка став повноцінним учасником проекту Global Understanding in Education – спочатку на факультеті міжнародних відносин, а згодом – на факультеті іноземних мов», – поюяснює Марко Латик.

За його словами, суть проекту Global Understanding in Education полягає у тому, що студенти групами віртуально комунікують між собою на різну тематику: навчання, релігія, сім’я, дозвілля, плани на перспективу тощо. Використовуючи різні теми, студенти обмінюються думками і діляться своїм досвідом із різних сфер життя.

«Це свого роду міжкультурна комунікація через навчання. Також варто зазначити, що спілкування відбувається лише англійською мовою, що позитивно впливає на підготовку майбутніх фахівців-філологів. У міжкультурній комунікації беруть участь студенти переважно старших курсів кафедри англійської філології, і я відповідальний за таке онлайн-спілкування між ними, є постійним керівником відповідних студентських груп», – розповів Марко Латик.

Тож за результатами віртуального міжнародного спілкування, комітет Університету Північної Кароліни визначив переможця та фіналістів проекту за рейтингом, який сформував із відгуків партнерів-інструкторів та студентів. Переможцем номінації Global Partners in Education Rosina Chia Instructor of Excellence Award став викладач кафедри англійської філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка, куратор студентських груп-учасників Марко Латик.

«Цьогоріч маю честь бути переможцем у Global Understanding in Education як найбільш успішний наставник студентів й відзначу, що міжнародна спільнота у світлі подій, які відбуваються в Україні, надає вагому підтримку нашій державі на різних рівнях – це підбадьорює та надихає. Утім, попри все, це перемога для України і Львівського університету зокрема», – вважає викладач.

Global Partners Education – це багатостороння платформа партнерства, яка має на меті зміцнити системи освіти в країнах, що розвиваються, щоб різко збільшити кількість дітей, які навчаються в школі та університетах. Global Partners Education - єдиний фонд, який займається виключно покращенням освіти у країнах, що розвиваються.