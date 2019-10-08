Викладач Львівського університету став заступником генпрокурора

Новопризначений заступник Генпрокурора Віктор Трепак

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив доцента Львівського національного університету імені Івана Франка Віктора Трепака заступником генерального прокурора. Відповідний наказ Рябошапка підписав у вівторок, 8 жовтня.

44-річний Віктор Трепак відомий тим, що під час роботи в СБУ брав участь у затриманні «судді-колядника», екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича в 2008 році, а також засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача у 2009 році.

З 2015 до 2016 року Віктор Трепак займав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. У той період став широко відомим завдяки участі в розслідуванні справи «діамантових прокурорів» і переданням у травні 2016 року до НАБУ документів щодо так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

Після звільнення з СБУ був професором кафедри Національної академії СБУ, а останній рік працював доцентом кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка, активно дописував на ZAXID.NET.

На позачергових парламентських виборах 2019 року Віктор Трепак балотувався під десятим номером у списку партії «Громадянська позиція», на президентських виборах заявляв про підтримку Анатолія Гриценка.

Віктор Трепак – кандидат юридичних наук та учасник бойових дій на Сході України. У 1997 році він закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, а в 2002 році - Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю «правознавство».