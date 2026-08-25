Рекорди отримали статус національних і потрапили в Книгу світових рекордів

Представники Національної академії сухопутних військ встановили два національні рекорди «Книги світових рекордів» у силових дисциплінах до Дня Незалежності України 24 серпня. Про це повідомляє пресслужба НАСВ.

Перший рекорд встановив старший викладач кафедри фізичної підготовки та спорту НАСВ підполковник Микола Боговик. Він подолав дистанцію 1000 метрів, виконуючи вправу «бурпі» у військовій формі та зі спорядженням, а також з плитоноскою вагою 7,5 кг. Час виконання становив 36 хвилин 30 секунд, для цього Микола Боговик, учасник російсько-української війни, тренувався понад рік.

«Коли мені важко, я згадую людей, яким ще тяжче. І насамперед цей рекорд для них, для тих людей які в окопах, які оберігають нашу країну. Я сам знаю що це не легко, тому це для них», – сказав Микола Боговик.

Другий рекорд встановила начальниня навчально-тренувального комплексу кафедри фізичної підготовки та спорту НАСВ, випускниця Академії старша лейтенантка Анжеліка Намєснік. Протягом години вона виконала 1565 ривків гирі вагою 12 кг.

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(фото НАСВ)

В Академії кажуть, що встановлювати рекорди до Дня Незалежності планують щорічно, перетворивши це у традицію.

Довідково. «Книга світових рекордів» фіксує унікальні досягнення у сфері спорту, мистецтва, розмірів, масових заходів, освіти, медицини, винаходів, культури, а також в інших категоріях, що стосуються сфер життєдіяльності людини та суспільства загалом. Кожен рекорд проходить строгий відбір: перевірку на автентичність, унікальність і суспільну значущість.