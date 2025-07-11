Жінку затримали в її кабінеті під час отримання хабаря

Викладачку Чернівецького фахового коледжу Львівського національного університету природокористування суд оштрафував за вимагання хабаря від вступника. Працівниця навчального закладу вимагала й отримала 300 доларів, за які обіцяла допомогти вступити у заклад абітурієнту без військово-облікових документів. Вона має сплатити 51 тис. грн штрафу. У суді обвинувачена Марина Руснак свою провину не визнала. Про це йдеться у вироку Чернівецького районного суду Чернівців від 30 червня.

Виконувач обов’язків директора коледжу в січні 2023 року призначив обвинувачену на посаду викладачки спецдисциплін. Окрім того, жінку також призначили секретарем навчальної частини за сумісництвом.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що 10 червня 2024 року один зі вступників звернувся до приймальної комісії коледжу. Під час розмови з обвинуваченою абітурієнт повідомив, що не має військово-облікових документів, оскільки їх загубив. Викладачка на це зазначила, що він може вступити до коледжу і без них, але за це треба буде заплатити хабар – 300 доларів. Вступник приніс гроші обвинуваченій 27 червня 2024 року і передав їх в її робочому кабінеті в приміщенні коледжу.

За словами Марини Руснак, у червні 2024 року вона була у складі приймальної комісії, яка починала свою роботу з 1 липня. До її повноважень входило надання консультацій щодо вступу на навчання абітурієнтів, обробка персональних даних, створення особистих карток.

З її слів, абітурієнт дійсно звернувся до комісії у червні 2024 року щодо можливості вступу і вона з ним зустрілася у приміщенні коледжу. З собою він мав копії деяких особистих документів. Також він повідомив їй, що не має військово-облікового документа. На це вона відповіла, що на етапі подачі цей документ не є обов’язковим. Однак зазначила, що під час зарахування на навчання такий документ має бути обов’язково. Після розмови чоловік попросив її допомогти завантажити деякі документи, за що пообіцяв їй віддячити, на що вона погодилася.

Також викладачка вказала, що жодних грошей не вимагала та розмовляти з керівництвом щодо вступника не збиралася, оскільки не мала впливу ані на керівництво коледжу, ані на приймальну комісію. Гроші чоловік передав їй під час останньої зустрічі як плату за допомогу у завантаженні документів до електронної бази вступників.

Суд проаналізував докази у цій справі і визнав працівницю Чернівецького фахового коледжу винною у вимаганні і прийнятті неправомірної вигоди та призначив їй штраф в розмірі 51 тис. грн. На рішення суду можна подати апеляцію.