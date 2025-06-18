Лікаря викрили під час отриманян другої частини хабаря

Працівники Служби безпеки України спільно з поліцейськими викрили лікаря-онколога однієї з лікарень Дністровського району на хабарі від матері військовослужбовця. Жінка має інвалідність, і вона хотіла оформити документи по догляду для сина. Вимагач пообіцяв допомогти за 7 тис. доларів.

Під час розслідування правоохоронця встановили, що матір військовослужбовця прийшла в лікарню Дністровського району для консультації з онкологом. Вона розповіла 71-річному лікарю, що її син служить в ЗСУ і вона хотіла б оформити документи для того, щоб син доглядав за нею.

Цей документ був необхідний їй для переведення сина-військовослужбовця до іншого підрозділу, в якому він міг би поєднувати службу з доглядом за матір’ю, зазначили в СБУ Буковини в середу, 18 червня.

Онколог повідомив, що для цього необхідно отримати медичний висновок про потребу в постійному догляді, і він може домовитися з членами лікарської комісії про це. Однак за це жінка мала йому заплатити 7 тис. доларів, повідомили в поліції Буковини. Спочатку буковинка передала йому частину грошей, а вже під час передачі другої частини лікаря затримали правоохоронці.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом). 71-річному лікарю загрожує до восьми років позбавлення свободи з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для виявлення всіх обставин злочину і причетних до нього інший людей, додали в поліції Буковини.