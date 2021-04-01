39-річна Ольга Мер'є працює старшим викладачем кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури НУ «Львівська політехніка»

Викладачку Інституту архітектури НУ «Львівська політехніка» Ольгу Мер'є звинуватили у гомофобії. Відразу кілька українських ЗМІ оприлюднили 1 квітня аудіозапис онлайн-пари з викладачкою, де вона заявляє, що гомосексуали – це психічнохворі люди, яких треба лікувати. У «Львівській політехніці» скандал наразі не коментують.

Інформацію про інцидент з викладачкою «Львівської політехніки» першою опублікувала агенція «РБК-Україна». Як розповіла ZAXID.NET авторка матеріалу Світлана Мащенко, аудіозапис онлайн-пари Ольги Мер’є надіслали з анонімної скриньки на редакційну пошту «РБК-Україна».

«Доброго дня, от яку лекцію вчора (29.03.2021) проводила викладачка типографіки Мер'є Ольга Валеріївна в Національному Університеті "Львівська Політехніка". Розповідала про те що гендер - це видумка, харасмент це лише для геїв та лесбійок і якщо ви себе такими вважаєте, то вас треба лікувати. І це вона транслює студентам вже роками. Буду дуже радий, якщо поширите цю новину, можливо хоч так вона відчує хоча б якісь наслідки своїх дій», – йшлося у анонімно супровідному листі (правопис збережений).

Публічно аудіозапис з онлайн-пари з Ольгою Мер'є оприлюднила журналістка «РБК-Україна» Світлана Мащенко

Аудіозапис триває близько шести хвилин, і з його змісту стає зрозуміло, що у розмові беруть участь троє людей: викладачка, яку автор анонімного листа називає Ольгою Мер’є, студентка Вікторія та ще один викладач (можливо, аспірант). Дівчина пропонує викладачці тему, яку обрала для свого наукового проекту. Зокрема, дівчина вирішила дослідити тему сексуальних домагань, гендеру та харасменту, в тому числі щодо представників ЛГБТ. Викладачка Ольга Мер’є заявила, що проти такої теми.

«Якщо про зґвалтування і про сексуальне насилля – це є одне, гендерна нерівність – це зовсім інше. І взагалі людина, яка запропонувала термін «гендер», пізніше заявила, що це було зроблено виключно за фінансову вигоду і насправді ніякого гендеру не існує. Нам це просто впарюють, щоб ви собі розуміли», – заявила викладачка.

На це студентка відповіла, що все ж хотіла б висвітлити тему сексуальних домагань. Після цього у розмову включився інший викладач, який запропонував дівчині звузити тему до сексуальних домагань у громадських місцях і створити мобільний додаток, який допоможе захиститись у таких ситуаціях.

Ольга Мер'є своєю чергою наполягла, що обрана студенткою тема їй не подобається:

Ольга Мер'є: В даному випадку, Вікторія, я буду виступати проти цієї теми. Тому що ви до кінця не говорите, що ви сюди вкладаєте. По-перше, ви написали неграмотно, тому що є поняття «харасмент», а не «гарасмент». І це є переслідування/домагання з точки зору гендеру. В мене є перше питання – яка у вас сексуальна орієнтація, що ви обираєте таку тему і захищаєте її? Можете відповісти?

Студентка: Гетеросексуальна. А до чого тут це? Сексуальні домагання у більшості випадків до жінок зі сторони чоловіків…

Ольга Мер'є: У даному випадку ми говоримо харасмент. Це форма дискримінації, яка включає будь-яку небажану, настирливу фізичну або словесну поведінку, яка ображає або принижує людину або порушує недоторканість її приватного життя. У цьому випадку мова йде про геїв і про лесбійок. В даному випадку я, наприклад, буду виступати проти цього, тому що я вважаю, що це не є форма дискримінації. А люди, які сповідують християнські цінності, насамперед розуміють, що це є хворе суспільство. Тобто якщо хтось себе позиціонує як гей або лесбійка – це людина, у якої нездорова психіка і цю людину треба лікувати. Нам не потрібно впарювати, що ми повинні їх визнати і розуміти. Ми не повинні їх розуміти, ми їх повинні лікувати…

Після цієї заяви викладачки аудіозапис обривається.

Упродовж дня інформацію про гомофобні заяви львівської викладачки Ольги Мер'є передрукувала низка загальноукраїнських сайтів. ZAXID.NET звернувся по оперативний коментар щодо цього випадку у прес-службу «Львівської політехніки». Через дві години після звернення речниця університету Наталія Павлишин заявила, що наразі до викладачки не вдалося додзвонитись. Про сам інцидент повідомили керівництво університету.

Проректор університету з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку Роман Корж заявив ZAXID.NET, що керівництво «Львівської політехніки» почне розбиратись у цій ситуації завтра. Зв'язатися з самою викладачкою ZAXID.NET не вдалося.

39-річна Ольга Мер’є викладає на кафедрі дизайну і основ архітектури Інституту архітектури в НУ «Львівська політехніка». Ольга Мер’є є кандидатом архітектури. Вона викладає такі дисципліни: рисунок, живопис, скульптура, архітектурна композиція та інші.