Використані ялинки у Львові збиратимуть до кінця тижня

За тиждень комунальні перевізники Львова підрахують, наскільки у них збільшився потік пенсіонерів

Не на смітник, а на вторинну переробку. У Львові відкрили одразу декілька пунктів збору хвойних після свят. У Ратуші закликають львів’ян здати використані ялинки на утилізацію. Приймає хвойні відходи ЛКП «Зелений Львів». Сировину використовують для опалення оранжереї.

Львів’янин Ярослав про утилізацію ялинок нічого не знає. Каже, щось чув по телевізору, але викидає як і всі його сусіди.

«Я не кидаю на дорозі. Як всі люди ставлю біля смітників», ‒ розповідає пан Ярослав.

А от пані Валентина за порадою доньки несе використане деревце на найближчий до неї пункт збору хвойних. Про акцію дізнались в інтернеті.

«Кожен рік не знаєш, де ту ялинку подіти. Біля баків накидають, а сміттєвози не забирають. І спалити не можна. Вирішили, що тут таки краще ‒ десь вивезуть», ‒ розповідає львів’янка Валентина.

І таких пунктів прийому сухих ялинок на переробку сьогодні у місті розгорнули одразу декілька. Комунальники кажуть, що цього року більше львів'ян пристали на заклик не викидати дерев на смітники. Тож одноденну акцію вирішили продовжити до кінця тижня.

«В наступні дні ми хочемо тут зробити плакат, що впродовж 4 днів люди можуть складувати, а ми в кінці робочого дня будемо їх забирати», ‒ каже Ольга Лавна, директор підприємства «Боднарівка».

А от центральна ялинку почнуть розбирати у вівторок. ЇЇ розпиляють і також утилізують в ЛКП «Зелений Львів». Дровами тут в зимовий період обігрівають теплиці.

«Для людей це така акція, щоб люди самі навчились до порядку. Щоб це було з їхньої ініціативи ‒ не викинути на смітник, а викинути саме в те місце, куди це має викидатися», ‒ говорить головний інженер ЛКП «Зелений Львів» Володимир Чишинський.

Крім мобільних пунктів збору, хвойні відходи можна привезти і в «Зелений Львів» на Замарстинівську, 167. Тут їх приймають на вторпереробку безтерміново.

Пункти збору ялинок для утилізації:

вул. В.Великого, 14 а (вхід в кінотеатр «Сокіл», що у парку «Горіховий Гай»);

вул. Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);

вул.Шафарика, 15 (вхід в лісопарк Погулянка);

просп. Чорновола, 93 (на площі перед ТЦ «Арсен»);

вул. Хоткевича (вхід в парк ім. Папи Римського Івана Павла ІІ, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).