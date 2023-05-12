Начальника та голову ВЛК Яворівського ТЦК викрили на хабарі від призовника в січні 2023 року

Викритих на хабарництві начальника Яворівського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Львівської області (колишнього військкомату) та виконувача обов'язків голови військово-лікарської комісії (ВЛК) цього військкомату, відсторонили від посад. Про це 12 травня повідомило «Громадське» з посиланням на відповідь на інформаційний запит від Офісу генпрокурора.

Слідчі встановили, що керівник центру комплектування та в. о. голови ВЛК організували схему отримання хабарів за видачу документів щодо непридатності призовників до військової служби. Правоохоронці затримали посадовців ще у січні 2023 року під час отримання 3 тис. доларів хабара від призовника за довідку, що дозволяє виїхати за кордон. До цієї схеми начальник військкомату залучив свого водія, який був посередником та отримував для нього гроші від призовника.

Начальнику ТЦК та в.о. голови ВЛК повідомили про підозри за ч. 3 ст. 368 (хабар) ККУ. Дії водія кваліфікували як пособництво у вчиненні кримінального правопорушення. Їм загрожує позбавленням волі на строк до 10 років.