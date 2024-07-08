Віктор Орбан 8 липня зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном

У понеділок, 8 липня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Пекіну «з мирною місією» для України. Для цього глава угорського уряду зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Про це він повідомив у X (Twitter).

Орбан опублікував фото з китайською делегацією на фоні літака. У підписі до фото він вказав «Мирна місія 3.0» та додав хештег «Пекін».

Згодом Орбан зазначив, що Китай є «ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні».

Як пише Reuters, Орбан залишається лідером ЄС, який має найтепліші стосунки з президентами Сі та Путіним. Угорщина стала важливим торговельним та інвестиційним партнером Китаю, на відміну від деяких інших країн ЄС, які прагнуть стати менш залежними від другої за величиною економіки світу. Поїздка угорського прем’єра до Китаю відбувається за кілька днів до саміту НАТО, на якому обговорюватиметься надання подальшої підтримки Україні.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, чия країна у червні розпочала головування в Раді Євросоюзу, уже здійснив поїздку в Україну та Росію. Зокрема 2 липня Орбан відвідав Київ, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Після цього угорський прем'єр 5 липня прибув з неоголошеним візитом до Москви та зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, що викликало різку критику з боку його західних союзників. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що своїми візитами до Києва та Москви Віктор Орбан прагне підірвати західну військову допомогу Україні.