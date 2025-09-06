Віктор Циганков не встиг відновитись від травми

Півзахисник «Жирони» Віктор Циганков залишив розташування збірної України після матчу з Францією, повідомляє офіційний сайт УАФ. Як наслідок, вінгер не допоможе національній команді у поєдинку 2-го туру відбору до ЧС-2026 з Азербайджаном, який відбудеться у вівторок, 9 вересня.

Нагадаємо, Циганков прибув у збірну України з м'язовим ушкодженням, якого зазнав у клубі. Перед матчем з Францією Віктор пропустив відкрите тренування «синьо-жовтих», а потім не потрапив до заявки команди на гру з «трикольоровими». Тренерський штаб Сергія Реброва сподівався, що півзахисник зможе відновитися до поєдинку з Азербайджаном, однак цього не сталось.

До слова, Циганков став п'ятою втратою збірної України на старті кваліфікації ЧС-2026. Ще перед першим поєдинком зі складу вибули травмовані Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Роман Яремчук, а також воротар «Реала» Андрій Лунін.