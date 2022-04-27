Імовірно, мова йде про золото, яке було вилучене в екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького в 2014 році

Офіс генерального прокурора України у середу, 27 квітня, повідомив, що вилучені в екс-міністра з оточення Януковича 48 кг золота у злитках передадуть на користь держави, а саме посилення її обороноздатності.

«Це майно було вилучене в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх високопосадовців з оточення екс-президента-утікача, причетного до заволодіння державною резиденцією «Межигір’я»... Вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн», – зазначили у прес-службі відомства.

Золото конфіскували з ініціативи Офісу Генерального прокурора за рішенням Міністерства оборони. Конфіскат спрямують для забезпечення обороноздатності України.

Хоча у відомстві не розповіли про кого саме йдеться, але вочевидь мова йде про золото, що було вилучене ще у 2014 році у екс-міністра палива та енергетики Едуарда Ставицького. Тоді під час обшуку правоохоронці знайшли 42 кг золота і кілька мільйонів доларів помешканнях та офісах міністра.