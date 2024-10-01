Четверо буковинців отримали по 7 років в'язниці за побиття та вимагання вигаданого боргу в знайомого. Серед нападників був неповнолітній студент медичного коледжу. Розбійний напад стався влітку 2022 року в селі Бочківці. Спочатку правоохоронці повідомляли, що на 47-річного чоловіка напало двоє жителів сусіднього села Колінківців. Однак згодом під час досудового розслідування, з’ясувалося, що нападників було четверо. У суді троє чоловіків та неповнолітній своєї провини не визнали.

Інцидент трапився в селі Бочківці Топорівської громади Чернівецького району близько 18:30 20 червня 2022 року. Неповнолітній і троє його знайомих прийшли до потерпілого додому і почали вимагати вигаданий борг. Нападники хотіли, щоб буковинець передав їм 500 доларів та 1500 грн. Чоловік заперечив існування боргу, за що його побили. Він отримав чисельні синці та крововиливи, а також перелом двох ребер.

«Розуміючи, що чоловік не має грошей, нападники почали обшукувати будинок. Вони виявили в кімнаті телевізор марки Philips та телевізійну приставку Т-2. Один з чоловіків наказав іншим покласти побутову техніку в пакет, щоб потім продати і виручити гроші», – йдеться у вироку Новоселицького районного суду від 20 вересня.

Після цього чоловіки зазначили, що потерпілий все одно має віддати їм гроші, але може це зробити частинами. Нападники пішли з будинку, переїхали в сусіднє село, де продали телевізор і приставку знайомому за 400 грн.

В суді неповнолітній обвинувачений вину визнав частково, хоча перед тим все заперечував. Хлопець розповів, що потерпілого він зустрів біля магазину за день до того. Чоловік запросив його додому, де почав кричати до нього. Виник конфлікт, який перейшов у бійку. Про інцидент неповнолітній розповів знайомому, і наступного дня вони разом зі ще двома чоловіками заїхали до потерпілого. Зі слів неповнолітнього обвинуваченого, в будинок заходили лише двоє з його компанії, у них сталася бійка, а через декілька хвилин знайомі вийшли вже з телевізором.

Свою провину не визнали в суді також й троє інших нападників. 47-річний потерпілий зазначив, що він вже претензій до обвинувачених немає і просив їх відпустити з-під варти. За його словами, він не памʼятає обставин інциденту, оскільки його мобілізували до ЗСУ і він отримав контузію. Згідно з протоколом його допиту, на чоловіка напали четверо, вимагаючи неіснуючий борг, погрожували вбивством і забрали телевізор.

Суддя визнав чотирьох буковинців винними у вимаганні грошей поєднаному з побиттям. Одному із нападників призначили покарання у вигляді 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла, ще трьом – по 7 років. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.