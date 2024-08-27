На Буковині група чоловіків побила хлопця, змусила роздягнутися на відео і вимагала гроші. Три буковинці вимагали 10 тис. грн від потерпілого за те, що не оприлюднять провокативне відео в соцмережах. Поліцейські викрили трьох нападників і оголосили їм про підозру за трьома статтями ККУ.

Під час досудового розслідування співробітники поліції встановили, що 18 липня 2024 року в місті Новодністровськ троє чоловіків побили 20-річного місцевого жителя.

«Зловмисники змусили парубка роздягнутися та принижуючи його гідність, знімали все на відео. Після цькувань, кривдники наказали буковинцю залізти до багажного відділення автомобіля ВАЗ та повезли у село Василівка», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 27 серпня.

Після того, як вони прибули в поле біля населеного пункту, наказали потерпілому вилізти з багажника, продовжили бити його та вимагали, щоб той заплатив їм 10 тис. грн, якщо не хоче, щоб відеозапис був опублікований в інтернеті. Надалі зловмисники покинули потерпілого серед поля та поїхали з місця інциденту.

Поліцейські провели розслідування та довели причетність трьох чоловіків, віком 23, 24 та 25 років, до протиправної діяльності. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури повідомили трьом буковинцям про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, за ч. 2 ст. 28 КК України (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Суд задовільнив клопотання правоохоронців та обрав зловмисникам запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави терміном на 60 діб.