Двоє тернополян побили знайомого за те, що той обізвав їх «Бандерами». Бійка трапилася навесні 2022 року після обіду в підземному пішохідному переході. Двоє братів підійшли до знайомих, привіталися, а потім один із чоловіків назвав тернополянина «Бандерою», і після того розпочалася бійка. Тернопільський міськрайонний суд покарав братів, призначивши їм відпрацювати 200 годин громадських робіт.

Правоохоронці встановили, що обвинувачені Олександр і Ігор Гнатишини 25 березня 2022 року близько 15:00 перебували у підземному переході по вул. 15 квітня в м. Тернополі. Один з братів підійшов близько до потерпілого і притис його до стіни підземного переходу. Після того постраждалий чоловік зрозумів, що його будуть бити і вирішив відштовхнути нападника та побіг до виходу із підземного переходу.

«Двоє нападників наздогнали чоловіка, накинулись ззаду і почали видавлювати очі. Потім повалили потерпілого на землю та почали бити по обличчю ногами, внаслідок чого потерпілий прикрився, скрутившись, та не міг ідентифікувати хто конкретно та які удари наносить. Експерти встановили, що чоловік отримав синці повік лівого і правого ока, вибитий зуб, численні садна грудей та попереку. Ці травми відносяться до легких тілесних ушкоджень», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 28 лютого.

В судовому засіданні обвинувачені свою вину визнали повністю. В суді один з братів розповів, що того дня вони йшли разом по своїх справах, спустились в підземний перехід. Там вони зустріли свого спільного знайомого, який з іншим чоловіком. Вони підійшли до них, щоб привітатись. Однак, під час вітання, потерпілий сказав: «Чого смотрім, Бандера?», а потім вдарив в око його.Від удару обвинувачений відступив на кілька кроків, а потім накинувся на нього. Його брат хотів їх розборонити, однак потерпілий почав втікати.

Суддя Лілія Делікатна вислухавши десятьох свідків та проаналізувавши докази, які зібрали правоохоронці, винесла покарання для двох братів. Їх засудили до виконання 200 годин громадських робіт. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.