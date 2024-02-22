Волинянин напав з ножем на чоловіка у Хмельницькій області та переховувся

У вівторок, 21 лютого, поліцейські затримали чоловіка, який на залізничному вокзалі у місті Шепетівка Хмельницької області напав на перехожого з ножем. Після скоєного переховувався на Волині. За умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляє поліція Хмельницької області, подія сталася на початку лютого цього року. У залі очікування залізничного вокзалу міста Шепетівка 44-річний житель Волинської області завдав декілька ударів ножем 40-річному чоловікові та втік із місця події. Свідки викликали швидку та поліцію. Медики діагностували у потерпілого тяжкі травми та госпіталізували його до місцевої лікарні.

Правоохоронцям вдалося вийти на слід нападника. Виявилося, що зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема, і за вбивство. Загалом чоловік провів у місцях позбавлення волі більше 20 років.

21 лютого оперативники затримали його у місті Ковель Волинської області. Слідчі оголосили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 121(умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 8 років позбавлення волі. На період досудового розслідування суд взяв підозрюваного під варту.