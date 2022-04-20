Вімблдон цьогоріч пройде без участі російських та білоруських спортсменів

Вімблдонський турнір, який цьогоріч відбудеться з 27 червня по 10 липня у Лондоні, пройде без участі російських та білоруських спортсменів. Про це у середу, 20 квітня, повідомили організатори.

«Ми поділяємо загальне засудження незаконних дій Росії та уважно розглянули ситуацію в контексті наших обов’язків перед гравцями, нашою спільнотою та ширшою громадськістю Великобританії як британського спортивного закладу. Ми також врахували вказівки уряду Великобританії щодо спортивних організацій та заходів. В умовах такої невиправданої та безпрецедентної військової агресії було б неприйнятно отримувати будь-які вигоди від участі російських чи білоруських гравців у Вімблдонському турнірі. Тому з глибоким жалем ми маємо відхилити заявки від російських та білоруських гравців», – зазначено у заяві.

Голова Всеанглійського клубу Ян Х'юїтт зазначив: «Ми визнаємо, що це важко для постраждалих осіб, і з сумом вони будуть страждати за дії лідерів російського режиму». Але, за його словами, після розгляду можливих альтернативних заходів, було ухвалено саме таке рішення. Також він зазначив, що, якщо до червня обставини суттєво зміняться, рішення може бути переглянуте та змінене.

Також Ян Х'юїтт додав: «Для забезпечення послідовного підходу в цьому питанні ми також погоджуємось з рішенням LTA (федерації тенісу Британії – ред.) у відмові російським та білоруським спортсменам у присутності на турнірах у Британії впродовж літа».

Від імені Всеанглійського клубу та Комітету чемпіонату організатори висловили підтримку всім, хто постраждав від конфлікту в Україні в ці шокуючі та важкі часи, а також засудили дії Росії.

Вімблдонський турнір або Вімблдонський чемпіонат (англ. Wimbledon Championships), або просто Вімблдон – найстаріший двотижневий турнір великого тенісу, який відбувається щорічно в кінці червня – на початку липня на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні, Англія. Це єдиний турнір, що проводиться на кортах із трав'яним покриттям. На турнірі водночас розігруються звання чемпіонів у індивідуальному й парному розрядах серед чоловіків і жінок та міксті (чоловік і жінка в одній команді), а також проводяться змагання серед юніорів.

За інформацією Вікіпедії, у 2008 році цей турнір став найпопулярнішим змаганням у букмекерів. За даними букмекерської контори Betfair, третій грандслем за кількістю ставок перевершив чемпіонат Європи та Олімпійські ігри. Сума ставок на всі матчі Вімблдону становила 56 мільйонів євро, з яких 3,5 мільйони припало на фінальне протистояння.

Нагадаємо, раніше Росію вже позбавили права проведення чемпіонату світу з волейболу, який має відбутися у серпні-вересні. Також ФІФА та УЄФА відсторонили російські футбольні збірні та клуби від усіх турнірів під їхньою егідою. Так само в Росії забрали право проведення фіналу Ліги чемпіонів, що мав відбутися 28 травня в Санкт-Петербурзі. А УЄФА розірвав контракт з «Газпромом».